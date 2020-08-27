Прем’єрка Сербії про критику Лукашенка: сподіваюсь, він не образиться

Прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич висловила сподівання, що Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, не образиться за приєднання Белграда до заяви ЄС із засудженням білоруського режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Брнабич нагадала, що Белград приєднався до заяви ЄС, яка характеризує недавні вибори в Білорусі як такі, що не відповідали міжнародним стандартам, та стверджує про можливість запровадження санкцій.

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Але, за її словами, не слід забувати, що Лукашенко був єдиним світовим лідером, який відвідав Сербію під час бомбардування НАТО в 1999 році.

"Ми не повинні забувати про дружбу Лукашенка з нашим народом у важкі часи. Я сподіваюся, що Лукашенко не образиться на це", - сказала Брнабич журналістам.

Нагадаємо, що Сербія нещодавно не приєдналася до ЄС в засудженні Китаю, коли мова заходить про поводження з уйгурською етнічною групою в провінції Синьцзян, що викликало численні негативні реакції.

Також Сербія завжди категорично виступала проти санкцій ЄС щодо Росії за анексію українського Криму і агресію на Донбасі.