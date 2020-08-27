Премьер Сербии о критике Лукашенко: надеюсь, он не обидится

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила надежду, что Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, не обидится из-за присоединения Белграда к заявлению ЕС с осуждением белорусского режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Брнабич напомнила, что Белград присоединился к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствующие международным стандартам и утверждает о возможности введения санкций.

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Но, по ее словам, не следует забывать, что Лукашенко был единственным мировым лидером, который посетил Сербию во время бомбардировки НАТО в 1999 году.

"Мы не должны забывать о дружбе Лукашенко с нашим народом в трудные времена. Я надеюсь, что Лукашенко не обидится на это", - сказала Брнабич журналистам.

Напомним, что Сербия недавно не присоединилась к ЕС в осуждении Китая, когда речь идет об обращении с уйгурско этнической группой в провинции Синьцзян, что вызвало многочисленные негативные реакции.

Также Сербия всегда категорически выступала против санкций ЕС в отношении России за аннексию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.