Білорусь відмовила прем’єрам країн Балтії у візиті

МЗС Білорусі відхилило запит про візит до країни трьох прем’єр-міністрів та глав МЗС країн Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю ERR розповів глава естонського уряду Юрі Ратас.

Прем'єр-міністри і міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви були готові прилетіти до Мінська, щоб зустрітися як з представниками влади, так і опозиції для врегулювання кризи. Але канцелярія уряду і МЗС Білорусі відмовили у візиті.

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20 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу подзвонив своєму білоруському колезі Володимиру Макею і прозондував грунт для можливого візиту. Також з Таллінна зв'язалися з канцелярією уряду Білорусі.

"Так, моя пропозиція була взяти в поїздку трьох прем'єр-міністрів і трьох міністрів закордонних справ. Ми зв'язалися з МЗС та канцелярією уряду. І нам прийшла відповідь, як і всім іншим керівникам країн Євросоюзу, що контактувати з нами не бажають", - розповів Ратас.

"Не думаю, що білоруська влада сьогодні йде правильним шляхом, що ігнорують будь-які міжнародні контакти. Щоб знайти вихід з ситуації, що склалася, як раз і потрібне спілкування на міжнародному рівні", - вважає Ратас.

Ратас підкреслив, що керівники балтійських урядів не планували зустрічатися з Лукашенком.

Як повідомлялось раніше,спроби керівництва ЄС встановити контакт з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі, були безрезультатними.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.