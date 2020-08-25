Керівництво ЄС не може зв'язатися з Лукашенком

Заступниця глави зовнішньополітичного відомства ЄС Хельга Шмід розповіла про безрезультатні спроби керівництва ЄС встановити контакт з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі.

Про це Шмід розказала у вівторок на позачерговому засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ, присвяченому ситуації в Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Шмід розповіла європарламентарям, що глава Європейської ради Шарль Мішель безрезультатно пробував вийти на зв'язок з Лукашенком.

Читайте також У КС Білорусі заявили, що опозиційна Координаційна рада є неконституційною

"Глава Європейської ради намагався зв'язатися з Лукашенком, що виявилося неможливим", - сказала вона.

Шмід знову озвучила позицію ЄС щодо засудження насильства проти мирних демонстрантів і їх незаконних затримань, а також невизнання результатів президентських виборів

За її словами, зовнішньополітичне відомство Євросоюзу вже готує точкові санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах. Це питання буде обговорюватися на нараді глав міністерств закордонних справ країн ЄС 27 і 28 серпня в Берліні.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла, що Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

Варто додати, що, за даними ЗМІ, ЄС повинен погодити і затвердити санкційний список посадовців режиму Лукашенка наступного тижня. Самого Лукашенка у списку немає.

Читайте також: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"