Не обґрунтовано жодними доказами: експерти закликають уряд не закривати в’їзд іноземцям

Експерти ГО "Європа без бар’єрів" закликали уряд відмовитися від заборони на в’їзд іноземців з країн, де кількість випадків коронавірусу на 100 тисяч населення менша, ніж в Україні.

Текст заяви "Європи без бар’єрів" є в розпорядженні "Європейської правди".

"Ми висловлюємо незгоду із змістом та методами ухвалення рішення уряду про заборону на в’їзд іноземцям на 30 днів, ухваленого на засіданні уряду 26 серпня.

Рішення не було обґрунтованим жодними доказами чи аргументами, окрім беззмістовної у цьому контексті фрази "з метою недопущення поширення другої хвилі COVID-19" - йдеться у заяві.

Автори заяви зазначають, що рішення у площині протистояння коронавірусу нагадують чи то блукання навпомацки, чи то свідомі і цинічні маніпуляції під прикриттям "боротьби з захворюваністю".

"Тим часом, поки пропонована заборона покликається на абстрактне протистояння хворобі, вона справить реальні і вимірювані ефекти на українську економіку, завдавши додаткових збитків і створивши нові перешкоди для функціонування бізнесів – від авіаперевізників до компаній з іноземними співробітниками" - йдеться у заяві.

Також, зазначають експерти, заборона створить нові ризики гуманітарного штибу,такі як розлучення родин і неможливість отримати притулок для біженців.

"Враховуючи відсутність будь-яких аргументів проти, суспільну та економічну важливість транскордонного руху, ми закликаємо відмовитися від заборони на в’їзд іноземцям з країн, де кількість захворювань на 100 тисяч населення менша за аналогічний рівень в Україні, як необґрунтованої" - наголошується в заяві.

Також експерти закликали уряд до провадження доказової політики й адекватного публічного обґрунтування суспільно важливих рішень, таких як заборона на в’їзд іноземцям.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям через ситуацію з коронавірусом, але з винятками для транзиту та низки категорій.

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