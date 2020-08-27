Не обосновано никакими доказательствами: эксперты призывают Кабмин не закрывать въезд иностранцам
Эксперты ОО "Европа без барьеров" призвали правительство отказаться от запрета на въезд иностранцев из стран, где количество случаев коронавируса на 100 тысяч населения меньше, чем в Украине.
Текст заявления "Европы без барьеров" есть в распоряжении "Европейской правды".
"Мы выражаем несогласие с содержанием и методами принятия решения правительства о запрете на въезд иностранцам на 30 дней, принятого на заседании правительства 26 августа.
Решение не было обоснованным никакими доказательствами или аргументами, кроме бессмысленной в этом контексте фразы "с целью недопущения распространения второй волны COVID-19", - говорится в заявлении.
Авторы заявления отмечают, что решение в плоскости противостояния коронавируса напоминают то блуждание на ощупь, то сознательные и циничные манипуляции под прикрытием "борьбы с заболеваемостью".
"Между тем, пока предлагаемый запрет ссылается на абстрактное противостояние болезни, она произведет реальные и измеримые эффекты на украинскую экономику, причинив дополнительные убытки и создав новые препятствия для функционирования бизнеса - от авиаперевозчиков до компаний с иностранными сотрудниками", - говорится в заявлении.
Также, отмечают эксперты, запрет создаст новые риски гуманитарного толка, такие как развод семей и невозможность получить убежище для беженцев.
"Учитывая отсутствие каких-либо аргументов против, общественную и экономическую важность трансграничного движения, мы призываем отказаться от запрета на въезд иностранцам из стран, где количество заболеваний на 100 000 населения меньше аналогичного уровня в Украине, как необоснованного", - отмечается в заявлении.
Также эксперты призвали правительство выработать доказательную политику и адекватное публичное обоснование общественно важных решений, таких как запрет на въезд иностранцам.
Как сообщалось, 26 августа Кабмин в месяц запретил въезд в Украину иностранцам из-за ситуации с коронавирусом, но с исключениями для транзита и ряда категорий.
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