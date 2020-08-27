У Британії зафіксували найвище з 12 червня число заражень коронавірусом

У Британії протягом останньої доби виявили 1522 нові випадки коронавірусу – це найбільше число з 12 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Число випадків різко зросло і в порівнянні з попередньою добою, коли було виявлено 1048 нових випадків.

За останню добу від коронавірусної хвороби у Британії померли 12 людей. Загальне число померлих зросло до 41 477.

Тим часом британський уряд оголосив, що з суботи зі списку безпечних країн будуть вилучені Чехія, Швейцарія та Ямайка. По поверненні з них необхідна буде самоізоляція протягом 14 днів.

Минулого тижня Британія запровадила обов’язковий карантин для тих, хто повертається з Австрії, Хорватії, а також Тринідаду і Тобаго.

Разом з тим британський уряд включив Португалію у перелік безпечних країн, по поверненні з яких самоізоляція не потрібна.