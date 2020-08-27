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В Британии зафиксировали самое высокое с 12 июня число заражений коронавирусом

Четверг, 27 августа 2020, 19:34

В Британии в течение последних суток обнаружили 1522 новых случая коронавируса – это наибольшее число с 12 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Число случаев резко возросло и по сравнению с предыдущими сутками, когда было выявлено 1048 новых случаев.

За последние сутки от коронавирусной болезни в Британии умерли 12 человек. Общее число умерших возросло до 41 477.

Тем временем британское правительство объявило, что с субботы из списка безопасных стран будут удалены Чехия, Швейцария и Ямайка. По возвращении из них необходима будет самоизоляция в течение 14 дней.

На прошлой неделе Британия ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Австрии, Хорватии, а также Тринидада и Тобаго.

Вместе с тем британское правительство включило Португалию в перечень безопасных стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

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