В Британии зафиксировали самое высокое с 12 июня число заражений коронавирусом

В Британии в течение последних суток обнаружили 1522 новых случая коронавируса – это наибольшее число с 12 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Число случаев резко возросло и по сравнению с предыдущими сутками, когда было выявлено 1048 новых случаев.

За последние сутки от коронавирусной болезни в Британии умерли 12 человек. Общее число умерших возросло до 41 477.

Тем временем британское правительство объявило, что с субботы из списка безопасных стран будут удалены Чехия, Швейцария и Ямайка. По возвращении из них необходима будет самоизоляция в течение 14 дней.

На прошлой неделе Британия ввела обязательный карантин для тех, кто возвращается из Австрии, Хорватии, а также Тринидада и Тобаго.

Вместе с тем британское правительство включило Португалию в перечень безопасных стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.