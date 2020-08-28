Трамп офіційно став кандидатом в президенти США від республіканців

Чинний президент США Дональд Трамп прийняв номінацію від Республіканської партії і дав згоду балотуватися на другий термін на пост глави держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп виступив в Білому домі на Південній галявині, використавши резиденцію в якості політичної платформи, незважаючи на критику такого кроку.

Незважаючи на пандемію, що забрала життя більш ніж 180 000 американців, Трамп виступив з промовою перед натовпом з більш ніж 1000 осіб, стоячи перед десятками американських прапорів і купаючись в скандуванні "Ще чотири роки!" і "США!".

Трамп у своїй промові багато критикував свого суперника від демократів Джо Байдена. "Ці вибори вирішать, чи будемо ми захищати законослухняних американців або дамо волю агресивним анархічним агітаторам і злочинцям, які загрожують нашим громадянам. Ніхто не буде в безпеці в Америці Байдена", - сказав Трамп.

У своєму виступі Трамп повторив своє твердження про те, що Китай винен в пандемії коронавірусу, і пообіцяв під час свого другого президентського терміну стягувати мита з будь-якої компанії, яка залишає Америку для створення робочих місць за кордоном.

Він також пообіцяв відновити те, що республіканці назвали "найбільшою економікою" в історії, і атакував Байдена за те, що він сказав, що закриє країну, якщо це необхідно, щоб уповільнити поширення хвороби.

Нагадаємо, Трамп запропонував провести тест на наркотики для обох кандидатів у президенти перед їх першими дебатами в наступному місяці.