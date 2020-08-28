Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю - Кулеба

Кулеба заперечив, що закриття кордонів для іноземців пов'язане з паломництвом хасидів

МЗС вимагає від Нікарагуа скасувати призначення почесного консула в окупованому Криму

Фінляндія заборонила в’їзд збирачам ягід з України






Україна розраховує на справедливий розгляд апеляції Марківа в Італії

П'ятниця, 28 серпня 2020, 10:33

Україна очікує справедливого та неупередженого апеляційного процесу у справі нацгвардійця Віталія Марківа, що розпочнеться в Італії 29 вересня. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у п’ятницю на брифінгу в Києві оголосив глава МЗС Дмитро Кулеба. 

Читайте також
Зеленський поговорив з прем'єром Італії про Марківа і відновлення польотів

"Я хочу наголосити, що ми поважаємо італійську систему юстиції. Але чітко висловлюємо сподівання, що рішення стосовно Віталія буде справедливим та неупередженим", - сказав Кулеба. 

Він зазначив, що Україна вважає обвинувачення стосовно нацгвардійця необґрунтованими і його справа перебуває на контролі президента України. 

Кулеба також повідомив, що запросив міжнародні правозахисні організації  здійснити моніторинг судового процесу, щоб запобігти некоректним інтерпретаціям фактів і можливому тиску на суд.

Минулого року суд італійського міста Павія визнав винним Віталія Марківа за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Його засудили до 24 років ув'язнення. 

Розгляд оскарження вироку очікувався минулої весни, але через пандемію коронавірусу його відклали на осінь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua