Україна розраховує на справедливий розгляд апеляції Марківа в Італії

Україна очікує справедливого та неупередженого апеляційного процесу у справі нацгвардійця Віталія Марківа, що розпочнеться в Італії 29 вересня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у п’ятницю на брифінгу в Києві оголосив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Я хочу наголосити, що ми поважаємо італійську систему юстиції. Але чітко висловлюємо сподівання, що рішення стосовно Віталія буде справедливим та неупередженим", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна вважає обвинувачення стосовно нацгвардійця необґрунтованими і його справа перебуває на контролі президента України.

Кулеба також повідомив, що запросив міжнародні правозахисні організації здійснити моніторинг судового процесу, щоб запобігти некоректним інтерпретаціям фактів і можливому тиску на суд.

Минулого року суд італійського міста Павія визнав винним Віталія Марківа за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Його засудили до 24 років ув'язнення.

Розгляд оскарження вироку очікувався минулої весни, але через пандемію коронавірусу його відклали на осінь.