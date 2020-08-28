Украина рассчитывает на справедливое рассмотрение апелляции Маркива в Италии

Украина ожидает справедливого и беспристрастного апелляционного процесса по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который начнется в Италии 29 сентября.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в пятницу на брифинге в Киеве объявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Я хочу подчеркнуть, что мы уважаем итальянскую систему юстиции. Но четко выражаем надежду, что решение по Виталию будет справедливым и беспристрастным", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина считает обвинения в отношении нацгвардейца необоснованными и его дело находится на контроле президента Украины.

Кулеба также сообщил, что пригласил международные правозащитные организации осуществить мониторинг судебного процесса, чтобы помешать некорректным интерпретациям фактов и возможному давлению на суд.

В прошлом году суд итальянского города Павия признал Виталия Маркива виновным по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Его приговорили к 24 годам заключения.

Обжалование приговора ожидалось минувшей весной, но из-за пандемии коронавируса суд отложили на осень.