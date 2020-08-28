Росія вислала норвезького дипломата на тлі шпигунського скандалу

Російська Федерація висилає дипломата з посольства Норвегії в Москві на тлі шпигунського скандалу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС РФ.

"У зв'язку з недружньою акцією норвезької влади, які оголосили 18 серпня російського дипломата "persona non grata", 28 серпня посол Королівства Норвегія в Москві Р.Ресаланд був запрошений до МЗС Росії і поінформований, що в якості відповіді один із старших дипломатів посольства Норвегії також оголошений "persona non grata", - йдеться у заяві.

Зазначається, що акредитація норвезького дипломата в Російській Федерації буде припинена протягом трьох днів.

Нагадаємо, МЗС Норвегії вислало з країни російського дипломата, який проводив зустрічі із затриманим раніше шпигуном.

МЗС Норвегії прийняло таке рішення після того, як затриманий раніше Харшарн Сінгх Татгар заявив на допиті, що передав інформацію та отримав гроші від російського дипломата.

Татгар був заарештований під час зустрічі з російським дипломатом у піцерії в Осло. У понеділок підозрюваного лишили під вартою на чотири тижні.

Йому інкримінують порушення розділу 123 та 124 Кримінального кодексу, які стосуються розкриття державної таємниці та розкриття державної таємниці в особливо великих розмірах.