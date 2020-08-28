Россия выслала норвежского дипломата на фоне шпионского скандала

Российская Федерация высылает дипломата из посольства Норвегии в Москве на фоне шпионского скандала.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, которые объявили 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответа один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata", - говорится в заявлении.

Отмечается, что аккредитация норвежского дипломата в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней.

Напомним, МИД Норвегии выслало из страны российского дипломата, проводил встречи с задержанным ранее шпионом.

МИД Норвегии приняло такое решение после того, как задержанный ранее Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата.

Татгар был арестован во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло. В понедельник подозреваемого оставили под стражей на четыре недели.

Ему инкриминируют нарушение раздела 123 и 124 Уголовного кодекса, касающиеся раскрытия государственной тайны и раскрытие государственной тайны в особо крупных размерах.