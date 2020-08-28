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Меркель сподівається, що Путін не введе своїх силовиків у Білорусь 

П'ятниця, 28 серпня 2020, 13:24

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що президент РФ не зважиться ввести поліцейські сили в сусідню Білорусь для придушення протестів. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild, про це Меркель сказала у п’ятницю під час своєї великої пресконференції. 

"Я сподіваюся, що такі війська не будуть застосовані", - сказала Меркель, маючи на увазі так звані "резервні сили" для Білорусі, про створення яких напередодні заявив Владімір Путін. 

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Глава німецького уряду закликала Росію поважати суверенітет Білорусі. Меркель вважає, що народ Білорусі повинен мати можливість йти своїм шляхом.

Вона також підкреслила, що відносини з Росією залишаються "обтяженими" - на додаток до ситуації в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Навального відносини напружені роками через російську анексію українського Криму і отруєння подвійного агента Сергєя Скрипаля в Британії. 

Разом з тим Меркель підкреслила, що Росія - "геостратегічний гравець, з яким слід підтримувати зв’язок". 

У четвер 27 серпня президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі, а глава МЗС Литви не виключив російського вторгнення у Білорусь.

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Меркель Путін Білорусь
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