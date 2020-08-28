Меркель сподівається, що Путін не введе своїх силовиків у Білорусь
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що президент РФ не зважиться ввести поліцейські сили в сусідню Білорусь для придушення протестів.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild, про це Меркель сказала у п’ятницю під час своєї великої пресконференції.
"Я сподіваюся, що такі війська не будуть застосовані", - сказала Меркель, маючи на увазі так звані "резервні сили" для Білорусі, про створення яких напередодні заявив Владімір Путін.
Глава німецького уряду закликала Росію поважати суверенітет Білорусі. Меркель вважає, що народ Білорусі повинен мати можливість йти своїм шляхом.
Вона також підкреслила, що відносини з Росією залишаються "обтяженими" - на додаток до ситуації в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Навального відносини напружені роками через російську анексію українського Криму і отруєння подвійного агента Сергєя Скрипаля в Британії.
Разом з тим Меркель підкреслила, що Росія - "геостратегічний гравець, з яким слід підтримувати зв’язок".
У четвер 27 серпня президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі, а глава МЗС Литви не виключив російського вторгнення у Білорусь.