Меркель надеется, что Путин не введет своих силовиков в Беларусь

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что президент РФ не решится ввести полицейские силы в соседнюю Беларусь для подавления протестов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом Меркель сказала в пятницу во время своей большой пресс-конференции.

"Я надеюсь, что такие войска не будут применены", - сказала Меркель, имея в виду так называемые "резервные силы" для Беларуси, о создании которых накануне заявил Владимир Путин.

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Глава немецкого правительства призвала Россию уважать суверенитет Беларуси. Меркель считает, что народ Беларуси должен иметь возможность идти своим путем.

Она также подчеркнула, что отношения с Россией остаются "обремененными" - в дополнение к ситуации в Беларуси и отравлению российского оппозиционера Навального отношения остаются напряженными из-за российской аннексии украинского Крыма и отравления двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.

Вместе с тем Меркель подчеркнула, что Россия - "геостратегический игрок, с которым следует поддерживать связь".

В четверг, 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" с российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси, а глава МИД Литвы не исключил российского вторжения в Беларусь.