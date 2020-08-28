Два найбільших міста Нідерландів завершили експеримент із обов'язковими масками

Влада двох найбільших міст Нідерландів Амстердаму та Роттердаму заявила, що закінчує експеримент із обовязковим носінням масок для обличчя в громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

З 5 серпня були запроваджені правила, що зобов'язували носити маски всіх жителів двох міст від 13 років на вулиці і в магазинах. Ці вимоги будуть скасовані 31 серпня.

"Через менш теплу погоду та закінчення туристичного високого сезону зараз, мабуть, легше дотримуватися відстані 1,5 метри в найбільш завантажених місцях", - заявили у мерії Амстердаму.

Муніципалітет Амстердама оголосив, що залежно від рівня зараження у місті будуть прийматися подальші рішення щодо обов’язкового носіння масок.

Вимоги щодо соціального дистанціювання залишаються чинними у місті, яке має найбільшу кількість хворих у країні.

Роттердам поки не пояснив, чому вирішив закінчити експеримент. Результати експерименту мають оприлюднити у вересні.