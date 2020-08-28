Два крупнейших города Нидерландов завершили эксперимент с обязательными масками

Власти двух крупнейших городов Нидерландов - Амстердама и Роттердама - заявили, что заканчивают эксперимент с обязательным ношением масок в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

С 5 августа были введены правила, которые обязывали носить маски всех жителей двух городов с 13 лет на улице и в магазинах. Эти требования будут отменены 31 августа.

"С менее теплой погодой и окончанием высокого туристического сезона сейчас, пожалуй, легче соблюдать расстояние в 1,5 метра в наиболее загруженных местах", - заявили в мэрии Амстердама.

Муниципалитет Амстердама объявил, что в зависимости от уровня заражения в городе будут приниматься дальнейшие решения по обязательному ношению масок.

Требования по социальному дистанцированию остаются в силе в городе, имеющем наибольшее количество больных в стране.

Роттердам пока не объяснил, почему решил закончить эксперимент. Результаты эксперимента должны обнародовать в сентябре.