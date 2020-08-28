Увага світу до наших проблем не вічна, конфлікт треба так чи інакше розв’язувати – дипломат

Конфлікт на Донбасі може залишитися проблемою виключно України, тому він потребує розв’язання у той чи інший спосіб, поки увага світу до нашої держави ще зберігається.

Про це колишній посол України в НАТО і ексглава МЗС Вадим Пристайко сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Така катастрофічна проблема, як COVID, безумовно, відсуває всі інші проблеми. І маємо це пам’ятати. Якщо ми дозволимо конфлікту відійти на другий, третій, четвертий план, то він може залишиться тільки нашою проблемою" - зазначив він.

За його словами, навіть без пандемії і навіть у свідомості багатьох українців війна на сході стала чимось фоновим.

"Я вважаю, що ми маємо усвідомлювати: увага світу до наших проблем не може зберігатися вічно. Тому конфлікт треба розв’язувати, або так, або інакше" - сказав Пристайко.

"Саме тому я, описуючи можливі дії стосовно Донбасу, підкреслював: щоразу мають звучати якісь конкретні терміни, як-то "план А триває до грудня, далі – план Б". Нехай ці терміни будуть суто формальні, незрозуміло звідки взяті. Вони мають існувати для того, щоб розуміти, що це не нескінченна історія" - пояснив він.

Нагадаємо, Вадим Пристайко виступив з думкою, що у разі провалу Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.

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