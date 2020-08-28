Внимание мира к нашим проблемам не вечно, конфликт надо так или иначе решать - дипломат

Конфликт на Донбассе может остаться проблемой исключительно Украины, поэтому он требует решения в той или иной степени, пока внимание мира к нашей стране еще сохраняется.

Об этом бывший посол Украины в НАТО и экс-глава МИД Вадим Пристайко сказал в интервью "Европейской правде".

"Такая катастрофическая проблема, как COVID, безусловно, отодвигает все остальные проблемы. И мы должны это помнить. Если мы позволим конфликту отойти на второй, третий, четвертый план, то он может остаться только нашей проблемой", - отметил он.

По его словам, даже без пандемии и даже в сознании многих украинцев война на востоке стала чем-то фоновым.

"Я считаю, что мы должны осознавать: внимание мира к нашим проблемам не может сохраняться вечно. Поэтому конфликт надо решать, или так, или иначе", - сказал Пристайко.

"Именно поэтому я, описывая возможные действия в отношении Донбасса, подчеркивал: каждый раз должны звучать какие-то конкретные сроки, как то "план А продолжается до декабря, далее - план Б ". Пусть эти сроки будут чисто формальные, непонятно откуда взятые. Они должны существовать для того, чтобы понимать, что это не бесконечная история", - пояснил он.

Напомним, Вадим Пристайко выступил с мнением, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Украины следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

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