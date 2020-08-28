Меркель не связывает отравление Навального с "Северным потоком-2": надо достроить

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом Меркель сказала в пятницу во время своей большой пресс-конференции.

"Я думаю, что это нужно рассматривать отдельно. Я считаю, что "Северный поток-2" следует достроить", - сказала она.

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Меркель отметила, что это "экономически инициированный проект", который ведут экономические игроки из России и Европы.

Она добавила, что Германия и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы обеспечить действие соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.

Меркель также напомнила официальную позицию правительства Германии, по которой Берлин считает экстерриториальными санкции США в отношении газопровода и не принимает их.

Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится в искусственной коме в берлинской клинике Шарите, которая подтвердила, что политика отравили. Меркель и глава МИД Германии призвали РФ срочно расследовать это преступление.