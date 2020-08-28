ЕС готов пойти на санкции против Турции при отсутствии прогресса с ее стороны

Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в Берлине договорились, "при отсутствии прогресса с Турцией", разработать список дальнейших санкций против этой страны в связи с ее недавней деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Об этом заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Мы четко и решительно отстаиваем интересы Европейского Союза, солидарны с Грецией и Кипром. Турция должна воздержаться от односторонних действий. Это основной элемент, позволяющий продвигать диалог", - сказал Боррель.

Он отметил, что в ЕС растет разочарование поведением Турции.

Боррель сказал, что Совет ЕС готов добавить в черный список имена лиц, рекомендованных Кипром для применения санкций в связи с тем, что он назвал "незаконным бурением" Турции в Восточном Средиземноморье, "с целью его быстрого одобрения".

"Мы также договорились, что при отсутствии прогресса с Турцией мы могли бы разработать список дальнейших ограничительных мер, которые могли бы быть обсуждены Европейским советом 24 сентября", - заявил он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который в последние недели пытается стать посредником в смягчении напряженности между Грецией и Турцией, также заявил, что дополнительные санкции необходимо обсудить на европейском саммите в сентябре.

Напомним, недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.

Греция считает, что зона вблизи острова Кастеллоризо, где Турция хочет проводить исследования, относится к ее континентальному шельфу. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

По этому поводу Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность, и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.

Греция неоднократно призывала ЕС ввести санкции против Турции.