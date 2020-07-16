В іспанському Арагоні знищать 92 тисячі норок через спалах коронавірусу на фермі

В іспанському Арагоні знищать більше 92 тисяч норок через спалах коронавірусу на хутровій фермі.

Як пише "Європейська правда з посиланням на El Pais, про це оголосив уряд Арагону у четвер.

Рішення прийняли у зв'язку з розширенням спалаху коронавірусу серед норок на хутровій фермі у муніципалітеті Ла-Пуебла-де-Вальверде. У понеділок з 90 тестів, взятих у тварин, 78 виявилися позитивними.

Тепер для запобігання подальшому поширенню інфекції мають знищити близько 92 700 норок.

Раніше у травні ферму тимчасово закривали на карантин після того, як у сімох її працівників виявили коронавірус. Відтоді норок періодично тестували на коронавірус.

Перші проби 28 травня і 8 червня виявилися негативними. Згодом, 22 червня, тести виявилися позитивними вже у 16% з протестованих тварин.

Після цього кількість зразків збільшили і останній тест показав позитивні результати вже у 86%. При цьому, норки не виявляли незвичної поведінки і смертність серед них не була вищою, ніж зазвичай.

У департаменті з питань сільського господарства Арагону зазначили, що не можуть встановити, чи в даному випадку перше зараження відбулося від людини до тварини, чи навпаки.

Раніше схожі випадки вже були у Данії та Нідерландах. Там також вирішили знищити усіх тварин на фермах, де виявили спалах.