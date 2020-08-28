Венгрия закрывает все границы для иностранцев из-за "второй волны" коронавируса

Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи с "второй волной" эпидемии коронавируса; разрешение на транзитный проезд планируют сохранить.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index, об этом объявил глава Офиса премьер-министра Гергель Гуляш.

"Начиная с 1 сентября, иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии, кроме определенных исключений", - заявил он.

По его словам, такое решение приняли в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были завезены из-за границы.

Подробные исключения из общего запрета пока не уточняют. Сообщается, что сохранится разрешение на транзитный проезд, а также на поездки дипломатов и проезд военных конвоев.

Граждане Венгрии, которые возвращаются домой, должны будут самоизолироваться на 14 дней, с возможностью выйти из карантина раньше после двух отрицательных тестов, сданных с интервалом не менее 2 дней. При этом, сдать тест заранее в стране отправления не разрешается.

Детали решения должны согласовать на заседании в субботу. Предварительно планируется, что новые ограничения будут действовать 1 месяц.