В Туреччині на 238-ий день голодування померла правозахисниця: реакція ЄС

Європейський Союз глибоко засмучений смертю Ебру Тімтік, правозахисниці, яка голодувала 238 днів після засудження минулого року за нібито членство в терористичній організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС з зовнішніх справ та політики безпеки Петера Стано.

Тімтік оголосила голодування вісім місяців тому, вимагаючи справедливого судового розгляду для себе і 17 колег. Вона була засуджена до 13 років і шести місяців позбавлення волі.

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Тімтік є четвертою ув’язненою, яка померла цього року внаслідок голодування. Навесні цього року померли двоє учасників музичного колективу Grup Yorum Хелін Белек і Ібрагім Гекчек, а також представник Федерації молоді Туреччини Мустафа Кочак.

"Ми висловлюємо свої співчуття їхнім родинам. Трагічний результат їхньої боротьби за справедливий судовий розгляд болісно ілюструє гостру необхідність для турецької влади виправити ситуацію з правами людини в країні, яка різко погіршилася за останні роки, а також серйозні недоліки, які спостерігаються в судовій системі", - заявив Петер Стано.

ЄС наполягає, що Туреччина терміново повинна продемонструвати конкретний прогрес у сфері верховенства права і основних свобод, додав Стано.