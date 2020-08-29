Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У шведському Мальме після спалення Корану спалахнули масові безлади

Ішингер оголосив про кінець стратегічного партнерства Німеччини з РФ

У Франції "стрибок" заражень до 7300: найбільше з березня 

Угорщина закриває всі кордони для іноземців через другу хвилю коронавірусу






В Туреччині на 238-ий день голодування померла правозахисниця: реакція ЄС

Субота, 29 серпня 2020, 10:43

Європейський Союз глибоко засмучений смертю Ебру Тімтік, правозахисниці, яка голодувала 238 днів після засудження минулого року за нібито членство в терористичній організації. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС з зовнішніх справ та політики безпеки Петера Стано.

Тімтік оголосила голодування вісім місяців тому, вимагаючи справедливого судового розгляду для себе і 17 колег. Вона була засуджена до 13 років і шести місяців позбавлення волі.

Читайте також
Ердоган: Туреччина нізащо не поступиться своїми правами у довколишніх морях

Тімтік є четвертою ув’язненою, яка померла цього року внаслідок голодування. Навесні цього року померли двоє учасників музичного колективу Grup Yorum Хелін Белек і Ібрагім Гекчек, а також представник Федерації молоді Туреччини Мустафа Кочак.

"Ми висловлюємо свої співчуття їхнім родинам. Трагічний результат їхньої боротьби за справедливий судовий розгляд болісно ілюструє гостру необхідність для турецької влади виправити ситуацію з правами людини в країні, яка різко погіршилася за останні роки, а також серйозні недоліки, які спостерігаються в судовій системі", - заявив Петер Стано.

ЄС наполягає, що Туреччина терміново повинна продемонструвати конкретний прогрес у сфері верховенства права і основних свобод, додав Стано.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Єврокомісія
powered by lun.ua