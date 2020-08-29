В Турции на 238 день голодовки умерла правозащитница: реакция ЕС

Европейский Союз глубоко опечален смертью Эбру Тимтик, правозащитницы, которая голодала 238 дней после осуждения прошлого года за якобы членство в террористической организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Петера Стано.

Тимтик объявила голодовку восемь месяцев назад, требуя справедливого судебного разбирательства для себя и 17 коллег. Она была приговорена к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

Тимтик является четвертой заключенной, которая умерла этого года в результате голодания. Весной этого года умерли двое участников музыкального коллектива Grup Yorum Хелин Белек и Ибрагим Гекчек, а также представитель Федерации молодежи Турции Мустафа Кочак.

"Мы выражаем соболезнования их семьям. Трагический исход их борьбы за справедливое судебное разбирательство болезненно иллюстрирует острую необходимость для турецких властей исправить ситуацию с правами человека в стране, которая резко ухудшилась за последние годы, а также серьезные недостатки, которые наблюдаются в судебной системе", - заявил Петер Стано.

ЕС настаивает, что Турция срочно должна продемонстрировать конкретный прогресс в сфере верховенства права и основных свобод, добавил Стано.