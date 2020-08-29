В Ліоні грабіжники викрали з автомобіля інкасаторів близько 9 млн євро 

У французькому Ліоні грабіжники скоїли напад на інкасаторський автомобіль і викрали близько 9 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Інцидент стався в п'ятницю, 28 серпня, біля відділення Банку Франції в 7-му окрузі Ліона.

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Видання Le Progrès повідомляє, що в момент, коли броньований автомобіль інкасаторів виїжджав з території банку, дорогу йому перегородили два позашляховики.

До автомобіля підбігли озброєні люди і змусили інкасаторів відкрити двері, забрали гроші і підпалили машину. Потім зловмисники зникли на позашляховиках, які пізніше поліція виявила згорілими на півдні міста.

Зупинити або виявити злочинців поки не вдалося. Правоохоронні органи завели справу за статтею про збройний напад у складі злочинної групи.

AFP з посиланням на судові органи Ліона передає, що грабіжники забрали близько 9 млн євро - це найбільша з 2009 року сума, викрадена за схожих обставин.

У 2009 році у Ліоні зловмисники зникли з 11,6 млн євро, 9 з яких поліція потім виявила в гаражі.