В Лионе грабители похитили из автомобиля инкассаторов около 9 млн евро

Во французском Лионе грабители совершили нападение на инкассаторский автомобиль и похитили около 9 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, возле отделения Банка Франции в 7-м округе Лиона.

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Издание Le Progrès сообщает, что в момент, когда бронированный автомобиль инкассаторов выезжал с территории банка, дорогу ему преградили два внедорожника.

К автомобилю подбежали вооруженные люди и заставили инкассаторов открыть двери, забрали деньги и подожгли машину. Затем злоумышленники скрылись на внедорожниках, которые позже полиция обнаружила сгоревшими на юге города.

Остановить или выявить преступников пока не удалось. Правоохранительные органы завели дело по статье о вооруженном нападении в составе преступной группы.

AFP со ссылкой на судебные органы Лиона передает, что грабители забрали около 9 млн евро - это самая большая с 2009 года сумма, похищенная при схожих обстоятельствах.

В 2009 году в Лионе злоумышленники скрылись с 11,6 млн евро, 9 из которых полиция затем обнаружила в гараже.