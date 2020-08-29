В Лионе грабители похитили из автомобиля инкассаторов около 9 млн евро
Во французском Лионе грабители совершили нападение на инкассаторский автомобиль и похитили около 9 млн евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, возле отделения Банка Франции в 7-м округе Лиона.
Издание Le Progrès сообщает, что в момент, когда бронированный автомобиль инкассаторов выезжал с территории банка, дорогу ему преградили два внедорожника.
К автомобилю подбежали вооруженные люди и заставили инкассаторов открыть двери, забрали деньги и подожгли машину. Затем злоумышленники скрылись на внедорожниках, которые позже полиция обнаружила сгоревшими на юге города.
Остановить или выявить преступников пока не удалось. Правоохранительные органы завели дело по статье о вооруженном нападении в составе преступной группы.
AFP со ссылкой на судебные органы Лиона передает, что грабители забрали около 9 млн евро - это самая большая с 2009 года сумма, похищенная при схожих обстоятельствах.
В 2009 году в Лионе злоумышленники скрылись с 11,6 млн евро, 9 из которых полиция затем обнаружила в гараже.