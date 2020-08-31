На протестах у Мінську напередодні затримали щонайменш 140 людей

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що напередодні у Мінську на протестах затримали 140 людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", про це заявила речниця відомства Ольга Чемоданова у коментарі російському ТАСС.

Спершу МВС повідомляло про 125 затриманих станом на 16:00.

"Відносно затриманих відкрито адміністративні провадження за участь у несанкціонованих масових заходах", - повідомила Ольга Чемоданова.

Водночас, правозахисний центр "Вясна" повідомляє про поодинокі затримання у Гомелі, Могилеві, Бобруйську та ще низці білоруських міст.

Нагадаємо, напередодні, у день народження Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі, у Мінську відбувся Марш миру та незалежності. За оцінками кореспондента "Радіо Свобода", на вулицях було понад 200 тисяч людей.

Люди пройшлися центральними вулицями до резиденції Александра Лукашенка, очепленої силовиками та спецтехнікою. Марш тривав близько 4 годин.

Акції відбулися також у багатьох інших містах.

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