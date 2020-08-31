МВС Беларуси сообщило о 140 задержанных на протестах в Минске 

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что накануне в Минске на акциях протестах задержали 140 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в комментарии российскому ТАСС.

Сначала МВД сообщало о 125 задержанных состоянию на 16:00.

"В отношении задержанных открыто административные производства за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила Ольга Чемоданова.

В то же время, правозащитный центр "Вясна" сообщает о единичных задержаниях в Гомеле, Могилеве, Бобруйске и еще ряде городов.

Напомним, накануне, в день рождения Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в Минске состоялся Марш мира и независимости. По оценкам корреспондента "Радио Свобода", на улицах было более 200 000 человек.

Люди прошлись по центральным улицам к резиденции Александра Лукашенко, оцепленной силовиками и спецтехникой. Марш длился около 4 часов.

Акции прошли также во многих других городах Беларуси.

Читайте также: От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко.