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Німецькі інвестиції в РФ сягнули 20-річного мінімуму: винна пандемія

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:23

Через пандемії коронавірусу обсяг інвестицій Німеччини в Росію досяг найнижчого рівня за останні два десятки років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації  німецької редакції Reuters.

У період з березня по червень німецькі компанії вивели з Росії інвестицій на загальну суму 1,1 млрд євро, оголосила Німецько-російська торгова палата (AHK) з посиланням на дані німецького Центробанку.

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"Багато інвестицій були відкладені і зупинені. Глобальні заходи по боротьбі з коронавірусом підсилюють невизначеність серед інвесторів у Росії", - пояснив генеральний директор AHK Маттіас Шепп. 

Відзначається, що за останні 20 років німецька активність у весняному кварталі ще ніколи не була такою низькою. У 2018 році обсяги прямих інвестицій досягли рекордних показників в 3,8 млрд євро, а в 2019 році вони склали 2,6 млрд

Місяці з березня по червень стали кульмінацією загальноросійських заходів по боротьбі з коронавірусом, що також призвело до зупинки поставок і виробництва у німецьких компаній, йдеться в публікації.

Торгівля між Німеччиною і Росією також сповільнилась через коронавірус. Вона впала в першому півріччі на 24% до 22 мільярдів євро. Після Польщі, Чехії та Угорщини Росія займає лише четверте місце в торгівлі Німеччини зі Східною Європою, зазначили в AHK.

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