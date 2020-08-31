Немецкие инвестиции в РФ достигли 20-летнего минимума: виновата пандемия

Из-за пандемии коронавируса объем инвестиций Германии в Россию достиг самого низкого уровня за последние два десятка лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации немецкой редакции Reuters.

В период с марта по июнь немецкие компании вывели из России инвестиций на общую сумму 1,1 миллиарда евро, объявила Немецко-российская торговая палата (AHK) со ссылкой на данные немецкого Центробанка.

"Многие инвестиции были отложены и остановлены. Глобальные меры по борьбе с коронавирусом усиливают неопределенность среди инвесторов в России", - пояснил генеральный директор AHK Маттиас Шепп.

Отмечается, что за последние 20 лет немецкая активность в весеннем квартале еще никогда не была такой низкой. В 2018 году объемы прямых инвестиций достигли рекордных показателей в 3,8 млрд евро, а в 2019 году они составили 2,6 млрд.

Месяцы с марта по июнь стали кульминацией общероссийских мер по борьбе с коронавирусом, что также привело к остановке поставок и производства в немецких компаниях, говорится в публикации.

Торговля между Германией и Россией также замедлилась из-за коронавируса. Она упала в первом полугодии на 24%, до 22 млрд евро. После Польши, Чехии и Венгрии Россия занимает лишь четвертое место в торговле Германии с Восточной Европой, отметили в AHK.