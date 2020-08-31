До МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

Посол Білорусі в Німеччині був викликаний до міністерства закордонних справ у Берліні в понеділок.

Про це заявив у понеділок представник німецького міністерства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Finanzen.

Представник німецького МЗС повідомив, що білоруський посол був запрошений в міністерство на "термінову зустріч" в понеділок - через ситуацію в Білорусі, а також через безпідставне затримання журналістів у країні.

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Крім того, у зв'язку з "серйозною" ситуацією в Білорусі німецька сторона вирішила негайно призупинити свою участь у німецько-білоруській консультативній групі.

Група була створена двома міністерствами закордонних справ з метою активізації двосторонніх відносин. У нинішній ситуації це неможливо, зазначили в німецькому МЗС.

Як повідомлялося, цими вихідними білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляла акредитації МЗС співробітників іноземних ЗМІ.

Загалом близько двох десятків іноземних та білоруських журналістів, які працюють в іноземних ЗМІ, були позбавлені акредитації в МЗС Білорусі.

МЗС Австрії назвало ці дії "безпрецедентною атакою" на свободу ЗМІ.



