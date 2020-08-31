Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

Білорусь підготувала санкції проти країн Балтії - вони діятимуть і в РФ

Перший український посол почав працювати в Албанії 

У Франції починається судовий процес у справі про теракти в січні 2015 року






До МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

Понеділок, 31 серпня 2020, 14:10

Посол Білорусі в Німеччині був викликаний до міністерства закордонних справ у Берліні в понеділок.

Про це заявив у понеділок представник німецького міністерства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Finanzen.

Представник німецького МЗС повідомив, що білоруський посол був запрошений в міністерство на "термінову зустріч" в понеділок - через ситуацію в Білорусі, а також через безпідставне затримання журналістів у країні.

Читайте також
ЄС звернувся до влади Білорусі через масове затримання журналістів

Крім того, у зв'язку з "серйозною" ситуацією в Білорусі німецька сторона вирішила негайно призупинити свою участь у німецько-білоруській консультативній групі. 

Група була створена  двома міністерствами закордонних справ з метою активізації двосторонніх відносин. У нинішній ситуації це неможливо, зазначили в німецькому МЗС.

Як повідомлялося, цими вихідними білоруська міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері масово позбавляла акредитації МЗС співробітників іноземних ЗМІ.

Загалом близько двох десятків іноземних та білоруських журналістів, які працюють в іноземних ЗМІ, були позбавлені акредитації в МЗС Білорусі.

МЗС Австрії назвало ці дії "безпрецедентною атакою" на свободу ЗМІ.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Німеччина МЗС
powered by lun.ua