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В МИД Германии вызвали посла Беларуси

Понедельник, 31 августа 2020, 14:10

Посол Беларуси в Германии был вызван в министерство иностранных дел в Берлине в понедельник.

Об этом заявил в понедельник представитель немецкого министерства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Finanzen.

Представитель немецкого МИД сообщил, что белорусский посол был приглашен в министерство на "срочную встречу" в понедельник - из-за ситуации в Беларуси, а также из-за безосновательного задержания журналистов в стране.

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Кроме того, в связи с "серьезной ситуацией" в Беларуси немецкая сторона решила немедленно приостановить свое участие в немецко-белорусской консультативной группе.

Группа была создана двумя министерствами иностранных дел с целью активизации двусторонних отношений. В нынешней ситуации это невозможно, отметили в немецком МИД.

Как сообщалось, в эти выходные белорусская межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере массово лишала аккредитации МИД сотрудников иностранных СМИ.

Всего около двух десятков иностранных и белорусских журналистов, работающих в иностранных СМИ, были лишены аккредитации в МИД Беларуси.

МИД Австрии назвал эти действия "беспрецедентной атакой" на свободу СМИ.

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