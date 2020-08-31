Агентство ЄС підтвердило високий рівень безпеки польотів, яку гарантує Україна над Чорним морем

Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency – (EASA) підтвердило високий рівень безпеки, яку гарантує Україна у повітряному просторі над Чорним морем.

Про це повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури, передає "Європейська правда".

Сьогодні Агентство ЄС з безпеки польотів опублікувало оновлений Інформаційний бюлетень з безпеки польотів EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) щодо безпечного використання 6 маршрутів (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Ці маршрути EASA рекомендує користувачам повітряного простору використовувати для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.

У висновку EASA йдеться виключно про маршрути у повітряному просторі над Чорним морем, які не зачіпають територію Автономної республіки Крим. Повітряний простір над АРК та територіальними водами залишається закритим для польотів повітряних суден.

"В сучасній ситуації кризи світової авіаційної галузі, спричиненої COVID-19, коли учасники ринку зазнають величезних втрат, важливо використовувати нові можливості для пошуку рішень, здатних оптимізувати витрати авіакомпаній – зменшити тривалість польоту, використання пального. Важливим рішенням у нинішній ситуації є оптимізація поточної загальноєвропейської маршрутної мережі та розширення транзитних можливостей нашої країни" - сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як зазначили в міністерстві, публікація EASA в черговий раз визнає ефективність заходів, які вжиті Украерорухом та авіаційною владою країни та спрямовані на зменшення існуючих ризиків для безпеки польотів. Такі рекомендації від EASA базуються на результатах моніторингу ефективності запроваджених Україною спеціальних процедур та відсутності випадків із негативним впливом на безпеку польотів.

З 27 серпня 2015 року Украерорух впровадив спеціальні процедури планування польотів та використання повітряного простору (так званий safety case) із застосуванням поетапного підходу до нормалізації польотів над відкритим морем у Сімферопольському районі польотної інформації. За результатами моніторингу, після впровадження вищезгаданих спеціальних процедур було підтверджено, що безпека польотів – на високому рівні.