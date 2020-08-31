Авиаагентство ЕС подтвердило высокий уровень безопасности, гарантированной Украиной над Черным морем

Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency – (EASA) подтвердило высокий уровень безопасности, которую гарантирует Украина в воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, передает "Европейская правда".

Сегодня агентство ЕС по безопасности полетов опубликовало обновленный информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16r3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Эти маршруты EASA рекомендует пользователям воздушного пространства использовать для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине.

В заключении EASA говорится исключительно о маршрутах в воздушном пространстве над Черным морем, которые не затрагивают территорию Автономной Республики Крым. Воздушное пространство над АРК и территориальными водами остается закрытым для полетов воздушных судов.

"В современной ситуации кризиса мировой авиационной отрасли, вызванной COVID-19, когда участники рынка понесут огромные потери, важно использовать новые возможности для поиска решений, способных оптимизировать расходы авиакомпаний – уменьшить продолжительность полета, расход топлива. Важным решением в нынешней ситуации является оптимизация текущей общеевропейской маршрутной сети и расширение транзитных возможностей нашей страны" - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Как отметили в министерстве, публикация EASA в очередной раз признает эффективность мер, которые приняты Украэрорухом и авиационными властями страны и направлены на уменьшение существующих рисков для безопасности полетов. Такие рекомендации от EASA базируются на результатах мониторинга эффективности введенных Украиной специальных процедур и отсутствия случаев с негативным влиянием на безопасность полетов.

С 27 августа 2015 года Украэрорух внедрил специальные процедуры планирования полетов и использования воздушного пространства (так называемый safety case) с применением поэтапного подхода к нормализации полетов над открытым морем в Симферопольском районе полетной информации. По результатам мониторинга, после внедрения вышеупомянутых специальных процедур было подтверждено, что безопасность полетов на высоком уровне.