У Швеції почали масове тестування студентів для експерименту
У Швеції в понеділок розпочалось масове тестування студентів в університеті Умео - 20 тисяч співробітників та студентів пройдуть тест найближчими днями з експериментальною метою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Дослідження в університеті Умео організовано, щоб з'ясувати, як очне навчання в університетських кампусах впливає на поширення інфекції.
Протягом двох тижнів 20 тисяч студентів і співробітників університету будуть протестовані двічі. На сьогодні це найбільше схоже тестування у Швеції. Національний центр з питань пандемії і шведська армія нададуть допомогу в проведенні тестів.
"Це великий експеримент. У перший тиждень ми проведемо тестування, щоб дізнатися, скільки людей інфіковані, а потім через тиждень ми знову перевіримо, скільки людей заразилися", - сказав шведському телебаченню Андерс Йоханссон, дослідник, що спеціалізується на інфекційних захворюваннях.
Окрім подвійного тестування, учасники також зможуть заповнювати додаткові анкети про свої симптоми. Будь-яка особа з симптомами, схожими на коронавірусну хворобу, зможе пройти тест вдома.
Результати експерименту можуть бути цікавими на національному та міжнародному рівнях, адже поширення коронавірусу зростає у багатьох країнах на тлі послаблення карантинних обмежень.
Хоча у Швеції не було жорсткого карантину, в країні все ж є побоювання щодо того, як поширюватиметься інфекція, коли люди повернуться на роботу та навчання після літніх канікул.
У багатьох країнах, включаючи Швецію, зараз спостерігається поширення хвороби в основному серед молодих людей.
Агентство суспільної охорони здоров'я заявило, що результати дослідження в Умео можуть бути використані "серед іншого, як основа для цільових заходів, аналізу і моделювання".