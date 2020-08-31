Чехія обурена заявами Китаю після візиту глави Сенату на Тайвань, викликала посла

Прем’єр-міінстр Чехії Андрей Бабіш заявив, заяви глави МЗС Китаю з приводу візиту голови чеського Сенату на Тайвань були недоречними і неприйнятними, до МЗС Чехії викликали китайського посла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Коментар був недоречний і неприйнятний, міністр пообіцяв розібратися з цим за офіційними каналами. Він передасть чиновникам, щоб донесли послу, що ми суверенна країна" - заявив Бабіш.

Заступник глави МЗС Чехії вже провів розмову з китайським послом, під час якої висловив фундаментальну незгоду з словами глави китайської дипломатії.

За словами чеського дипломата, тон висловлювань китайського міністра не відповідав стандартам дипломатичної комунікації між країнами.

Як повідомлялося, голова сенату Чехії Мілош Вистрчил відвідав Тайвань з офіційним візитом, попри застереження від Китаю і власного уряду.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пригрозив Вистрчилу наслідками через цей візит. "Ми змусимо його заплатити високу ціну за його недалекоглядну поведінку і політичний опортунізм", - сказав Ван Ї, який перебуває з візитом у Німеччині.

За його словами, оспорювання принципу "одного Китаю" рівнозначно тому, щоб "зробити себе ворогом 1,4-мільярдного населення Китаю".

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем, який Пекін вважає своєю відокремленою провінцією.