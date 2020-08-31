Чехия возмущена заявлениями Китая после визита главы Сената на Тайвань, вызвала посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, заявления главы МИД Китая по поводу визита главы чешского Сената на Тайвань были неуместными и неприемлемыми, в МИД Чехии вызвали китайского посла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Комментарий был неуместен и неприемлем, министр пообещал разобраться с этим по официальным каналам. Он передаст чиновникам, чтобы донесли послу, что мы суверенная страна" - заявил Бабиш.

Замглавы МИД Чехии уже провел разговор с китайским послом, во время которого выразил фундаментальное несогласие со словами главы китайской дипломатии.

По словам чешского дипломата, тон высказываний китайского министра не соответствовал стандартам дипломатической коммуникации между странами.

Как сообщалось, председатель Сената Чехии Милош Вистрчил посетил Тайвань с официальным визитом, несмотря на предостережения от Китая и собственного правительства.

Министр иностранных дел Китая Ван И пригрозил главе Сената последствиями из-за этого визита. "Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", - сказал Ван й, находящийся с визитом в Германии.

По его словам, оспаривание принципа "одного Китая" равнозначно тому, чтобы "сделать себя врагом 1,4-миллиардного населения Китая".

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, среди прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей уединенной провинцией.