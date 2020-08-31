Лукашенко уволил посла в Испании, выступившего за пересчет голосов на выборах

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, уволил посла в Испании, который призвал к пересчету результатов голосования на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

У Лукашенко пояснили, что посол Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Также на основании указа Лукашенко Пустовой уволен с должности чрезвычайного и новноважного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству іостійного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.

Как сообщалось, посол Беларуси в Испании Павел Пустовой, комментируя ситуацию в Беларуси, призвал к пересчету результатов голосования и справедливого расследования насилия как со стороны правоохранителей, так и протестующих.

"Отвечая на вопрос, который сейчас часто звучит ... относительно событий в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация - неприемлема в европейском государстве. Для ее мирного урегулирования, по моему мнению, нужно, во-первых - провести пересчет результатов голосования", - заявил дипломат.

Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который стал первым дипломатом, который поддержал протесты против Лукашенко, подал заявление об отставке.