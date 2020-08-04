Операція Dniepr: польські прикордонники затримали 7 підпільних виробників цигарок

Польські прикордонники затримали 7 осіб за підозрою у підпільному виробництві цигарок.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях Європолу та Надвіслянського відділу прикордонної служби Польщі, пише "Європейська правда".

Серед затриманих - шість громадян Польщі та один громадянин Вірменії. Усіх затримали 28 липня у Мазовецькому та Куявсько-Поморському воєводствах. При цьому вилучили 60 тисяч євро готівкою.

Операція з кодовою назвою "Дніпро" (DNIEPR) почалася ще у червні 2019 року, на основі інформації від української Держприкордонслужби про рух кваліфікованих працівників через кордон України до Польщі.

Прикордонники запідозрили, що ці люди можуть бути залучені до тіньового виробництва цигарок на території Польщі, які потім контрабандою вивозили до Західної Європи і там продавали на "чорному ринку".

Затриманим інкримінують участь в організованій злочинній групі, що займалася нелегальним виробництвом і торгівлею тютюнової продукції, а одному - керівництво цією групою.

Щодо 5 затриманих ухвалили рішення про тимчасове тримання під вартою, ще двох - відпустили під зобов’язання не виїздити за межі країни та заставу у розмірі 5 тисяч злотих та 50 тисяч злотих.

Раніше у лютому 2020 року затримали 21 осіб, причетних до цієї ж організації, та вилучили цигарки загальною вартістю близько 2 млн євро.

Європол допомагав з координацією між польськими та українськими прикордонниками, аналітичною роботою та перевірками у своїй базі даних.