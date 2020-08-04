Операция Dniepr: польские пограничники задержали семь подпольных производителей сигарет

Польские пограничники задержали семь человек по подозрению в подпольном производстве сигарет.

Об этом говорится в официальных сообщениях Европола и Надвислянского отдела пограничной службы Польши, пишет "Европейская правда".

Среди задержанных – шесть граждан Польши и один гражданин Армении. Всех задержали 28 июня в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах. При этом изъяли 60 000 евро наличными.

Операция с кодовым названием "Днепр" (DNIEPR) началась еще в июне 2019 года, на основании информации от украинской Госпогранслужбы о движении квалифицированных работников из-за границы Украины в Польшу.

Пограничники заподозрили, что эти люди могут быть привлечены к теневому производству сигарет на территории Польши, которые затем контрабандой вывозили в Западную Европу и там продавали на "черном рынке".

Задержанным инкриминируют участие в организованной преступной группе, занимавшейся нелегальным производством и торговлей табачной продукции, а одному - руководство этой группой.

По пяти задержанным приняли решение о временном содержании под стражей, еще двоих отпустили под обязательство не выезжать за пределы страны и залог в размере 5000 злотых и 50 000 злотых.

Сообщается, что в феврале этого года задержали 21 лиц, причастных к этой организации, и изъяли сигареты общей стоимостью около 2 млн евро.

Европол помогал с координацией между польскими и украинскими пограничниками, аналитической работой и проверками в своей базе данных.