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У Франції місцева влада зможе дозволяти культурні заходи на 5000+ осіб з 15 серпня

Середа, 5 серпня 2020, 09:33

У Франції префекти зможуть дозволяти проведення спектаклів, концертів тощо за участі більше 5 тисяч осіб, починаючи з 15 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосило міністерство культури в офіційному комюніке.

При цьому вимагається дотримання заходів безпеки – відстань у щонайменш одне місце між глядачами чи компаніями глядачів, а також масковий режим.

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Якщо ситуація не погіршиться, з 1 вересня для проведення таких заходів та ярмарок дозвіл місцевої влади не буде необхідний.

Останні 2 тижні щоденна кількість нових хворих у Франції дещо зросла, порівняно з більшою частиною липня.

Вчора підтвердили 1039 нових заражень коронавірусом та виявили 13 нових осередків спалаху. 139 пацієнтів госпіталізували, з них 21 – у реанімацію.

Нагадаємо, сусідня Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті: "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу".

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