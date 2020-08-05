Во Франции местные власти смогут разрешать культурные мероприятия с более 5 тыс. участников с 15 августа

Во Франции префекты смогут разрешать проведение спектаклей, концертов и т.д. с участием более 5 тысяч человек начиная с 15 августа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявило Министерство культуры в официальном коммюнике.

При этом требуется соблюдение мер безопасности - расстояние минимум в одно место между зрителями или компаниями зрителей, а также масочный режим.

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Если ситуация не ухудшится, с 1 сентября для проведения таких мероприятий и ярмарок разрешение местной власти не будет необходимо.

За последние две недели ежедневное количество новых больных во Франции несколько выросло по сравнению с большей частью июля.

Вчера подтвердили 1039 новых заражений коронавирусом и обнаружили 13 новых очагов. 139 пациентов были госпитализированы, из них 21 - в реанимацию.

Напомним, соседняя Бельгия приняла решение вернуть еще часть коронавирусных ограничений из-за роста количества новых заражений.

Подробнее о ситуации в Бельгии читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса