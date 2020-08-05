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Прем'єр Іспанії заявив, що не знає, куди виїхав підозрюваний у корупції колишній король

Середа, 5 серпня 2020, 13:13

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не знає, де знаходиться колишній король Хуан Карлос, який виїхав з країни на тлі корупційного скандалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

На пресконференції після засідання уряду Санчес сказав журналістам, що "не має інформації" про місцезнаходження Хуана Карлоса.

Його кілька разів просили уточнити, яку країну колишній король міг обрати своєю новою резиденцією, Санчес сказав: "Важливо, що Хуан Карлос сказав, що він буде в розпорядженні прокуратури та правосуддя".

ЗМІ у вівторок повідомляли, що Хуан Карлос перебуває або в Португалії, або в Домініканській Республіці.

Санчес наполягав на тому, що він повинен захищати "конфіденційність" своїх розмов із королівським палацом, і що на будь-які питання щодо місця перебування колишнього короля має відповісти королівська родина.

Він не уточнив, чи платять іспанські податківці за охорону Хуана Карлоса, коли він перебуває кордоном.

Прем'єр-міністр підтримав рішення колишнього короля та наполягав на тому, що Іспанія "потребує стабільності та надійних інституцій".

Нагадаємо, колишній монарх Іспанії, король Хуан Карлос I, заявив, що залишає Іспанію, щоб жити в іншій країні на тлі фінансового скандалу.

Детальніше читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.

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