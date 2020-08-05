Премьер Испании заявил, что не знает, куда выехал подозреваемый в коррупции бывший король

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не знает, где находится бывший король Хуан Карлос, выехавший из страны на фоне коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На пресс-конференции после заседания правительства Санчес сказал журналистам, что "не располагает информацией" о местонахождении Хуана Карлоса.

Его несколько раз просили уточнить, какую страну бывший король мог выбрать своей новой резиденцией, но Санчес сказал: "Важно, что Хуан Карлос сказал, что он будет в распоряжении прокуратуры и правосудия".

СМИ во вторник сообщали, что Хуан Карлос находится или в Португалии, или в Доминиканской Республике.

Санчес настаивал на том, что он должен защищать "конфиденциальность" своих разговоров с королевским дворцом, и на любые вопросы о месте пребывания бывшего короля должна ответить королевская семья.

Он не уточнил, платят ли испанские налогоплательщики за охрану Хуана Карлоса, когда он находится рубежом.

Премьер-министр поддержал решение бывшего короля и настаивал на том, что Испания "нуждается в стабильности и надежных институтах".

Накануне бывший монарх Испании, король Хуан Карлос I заявил, что покидает Испанию, чтобы жить в другой стране на фоне финансового скандала.

Подробнее читайте в статье: Побег по-королевски: ценой будет коррупционный скандал вокруг испанского монарха