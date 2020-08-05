Азорські острови порушили Конституцію Португалії, ввівши 14-денний карантин – суд

Рішення регіонального уряду Азорських островів запровадити обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто прибуває в регіон, було неконституційним.

Таке рішення винесли судді Конституційного суду Португалії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Рішенні було прийнято ще 31 липня, але оприлюднено тільки у вівторок.

Суд заявив, що влада островів поводилися з людьми так, як якби вони відбували короткий термін тюремного ув'язнення, поміщаючи їх в готелі, незалежно від того, чи є у них симптоми коронавірусу.

"Компетенція приймати закони про права, свободи та гарантії належить парламенту або уряду - і тільки цим двом суверенним органам", - постановив суд.

У березні регіональний уряд Азорських островів вирішив, що всі, хто прибуває авіарейсами, повинні залишатися в карантині протягом двох тижнів в готелі.

Спочатку влада платила за готель, але тим, хто прибув після 8 травня, сказали, що вони повинні самі оплатити проживання.

Рішення Конституційного суду було оприлюднено після того, як чоловік подав до суду через двотижневий карантин в готелі на Сан-Мігелі, найбільшому острові Азорських островів.

Суд нижчої інстанції ухвалив, що чоловік, у якого був будинок в Сан-Мігелі, був позбавлений волі, і наказав владі негайно звільнити його. У судових документах зазначено, що чоловікові відправляли їжу в кімнату три рази в день, він не міг бачитися з сім'єю або друзями.

Після постанови суду нижчої інстанції прокуратура звернулася до Конституційного суду з проханням роз'яснити правову базу.

Після рішення суду нижчої інстанції в середині травня ті, хто їде на Азорські острови, тепер повинні або пройти тест на COVID-19 перед поїздкою, або після прибуття.