Азорские острова нарушили Конституцию Португалии, введя 14-дневный карантин - суд

Решение регионального правительства Азорских островов ввести обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в регион было неконституционным.

Такое решение вынесли судьи Конституционного суда Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Решение было принято еще 31 июля, но обнародовано только во вторник.

Суд заявил, что власти островов обращались с людьми так, как если бы они отбывали короткий срок тюремного заключения, помещая их в отели, независимо от того, есть ли у них симптомы коронавируса.

"Компетенция принимать законы о правах, свободах и гарантиях принадлежит парламенту или правительству - и только этим двум суверенным органам", - постановил суд.

В марте региональное правительство Азорских островов решило, что все, кто прибывает авиарейсами, должны оставаться в карантине в течение двух недель в отеле.

Сначала власти платили за отель, но тем, кто прибыл после 8 мая, сказали, что они должны сами оплатить проживание.

Решение Конституционного суда было обнародовано после того, как человек подал в суд из-за двухнедельного карантина в отеле на Сан-Мигеле, крупнейшем острове Азорских островов.

Суд низшей инстанции постановил, что мужчина, у которого был дом в Сан-Мигеле, был лишен свободы, и приказал властям немедленно освободить его. В судебных документах указано, что мужчине отправляли пищу в комнату три раза в день, он не мог видеться с семьей или друзьями.

После постановления суда низшей инстанции прокуратура обратилась в Конституционный суд с просьбой разъяснить правовую базу.

После решения суда низшей инстанции в середине мая те, кто едет на Азорские острова, теперь должны пройти тест на COVID-19 перед поездкой или по прибытии.