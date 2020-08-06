Щонайменш 1 громадянин Франції загинув і 24 травмовані внаслідок вибуху у Бейруті

Внаслідок вибуху у порту Бейрута щонайменш 1 громадянин Франції загинув і 24 травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Спершу повідомлялося про щонайменш 21 травмованих громадян Франції - за цим фактом відкрила провадження прокуратура Парижу. Така процедура передбачена у разі травмування чи загибелі громадян країни за кордоном.

Згодом міністр культури Розелін Башело повідомила, що серед загиблих є один француз - архітектор Жан-Марк Бонфіс.

"У жахливій катастрофі у Бейруті загинув французький архітектор Жан-Марк Бонфіс. Він має значний професійний доробок, зокрема, здійснював реставрацію будівель національної спадщини Лівану, зруйнованих під час війни. Франція та Ліван об'єднуються у скорботі з приводу його смерті", - написала міністр.

L’architecte français Jean-Marc Bonfils est décédé dans la terrible catastrophe de Beyrouth. Je rends hommage à son œuvre majeure, telle la restauration d’immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) August 5, 2020

Заступник глави МЗС Жан-Батіст Лемуан також повідомив, що йдеться вже про 24 постраждалих французів, з них троє мають серйозні травми.

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Напередодні повідомлялося, що у Бейруті загинула громадянка Греції та ще двоє отримали поранення.

Також серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та ще п’ятеро голландців, серед яких працівники посольства.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту шість років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

ЄС та низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.



