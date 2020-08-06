Щонайменш 1 громадянин Франції загинув і 24 травмовані внаслідок вибуху у Бейруті
Внаслідок вибуху у порту Бейрута щонайменш 1 громадянин Франції загинув і 24 травмовані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Спершу повідомлялося про щонайменш 21 травмованих громадян Франції - за цим фактом відкрила провадження прокуратура Парижу. Така процедура передбачена у разі травмування чи загибелі громадян країни за кордоном.
Згодом міністр культури Розелін Башело повідомила, що серед загиблих є один француз - архітектор Жан-Марк Бонфіс.
"У жахливій катастрофі у Бейруті загинув французький архітектор Жан-Марк Бонфіс. Він має значний професійний доробок, зокрема, здійснював реставрацію будівель національної спадщини Лівану, зруйнованих під час війни. Франція та Ліван об'єднуються у скорботі з приводу його смерті", - написала міністр.
L’architecte français Jean-Marc Bonfils est décédé dans la terrible catastrophe de Beyrouth. Je rends hommage à son œuvre majeure, telle la restauration d’immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort.— Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) August 5, 2020
Заступник глави МЗС Жан-Батіст Лемуан також повідомив, що йдеться вже про 24 постраждалих французів, з них троє мають серйозні травми.
Напередодні повідомлялося, що у Бейруті загинула громадянка Греції та ще двоє отримали поранення.
Також серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та ще п’ятеро голландців, серед яких працівники посольства.
Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.
Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту шість років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
ЄС та низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.