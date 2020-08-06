По меньшей мере 1 гражданин Франции погиб и 24 травмированы в результате взрыва в Бейруте

В результате взрыва в порту Бейрута погиб по меньшей мере 1 гражданин Франции - известный архитектор, еще 24 получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сперва сообщалось о том, что в Бейруте пострадали по меньшей мере 21 гражданин Франции и прокуратура Парижа открыла производство по этому факту. Такая процедура предусмотрена в случае травмирования или гибели граждан страны за рубежом.

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Позже министр культуры Розелин Башело сообщила, что среди погибших есть один француз - архитектор Жан-Марк Бонфис.

"В ужасной катастрофе в Бейруте погиб французский архитектор Жан-Марк Бонфис. Я с почтением отношусь к его большим работам, таким как реставраци зданий национального наследия Ливана, разрушенных во время войны. Франция и Ливан объединяются в скорби по поводу его смерти", - написала министр.

L’architecte français Jean-Marc Bonfils est décédé dans la terrible catastrophe de Beyrouth. Je rends hommage à son œuvre majeure, telle la restauration d’immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) August 5, 2020

Заместитель главы МИД Жан-Батист Лемуан сообщил, что речь идет уже о 24 пострадавших французах, из них трое имеют серьезные травмы.

Накануне сообщалось, что в Бейруте погибла гражданка Греции и еще двое получили ранения.

Также серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и еще пятеро голландцев, среди которых работники посольства.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.