Италия грозит Ryanair запретом на полеты из-за нарушения коронавирусных правил

Итальянское управление гражданской авиации (Enac) пригрозило авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Управление направило соответствующее предупреждение Ryanair и "одновременно уведомило компетентный ирландский орган о неоднократных нарушениях норм здравоохранения по COVID-19, введенных итальянским правительством, чтобы защитить здоровье пассажиров".

Речь идет о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядка действий, предложенного сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно.

"Если будет установлено дальнейшее невыполнение обязательств, установленных национальными правилами, Enac будет обязан применять положения навигационного кодекса и приостановить все авиационные перевозки в национальных аэропортах, что потребует от перевозчика перенаправления всех пассажиров, которые уже купили билеты", - говорится в заявлении .

В Ryanair отвергают обвинения итальянского регулятора и утверждают, что делают все возможное для защиты пассажиров.

"Заявления ENAC не соответствуют действительности. Ryanair полностью соблюдает меры, установленные итальянским правительством, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить взаимодействие как на наших самолетах, так и в аэропортах для защиты здоровья наших пассажиров", - ответила авиакомпания.